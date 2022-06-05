Путин угрожает: в ответ на поставки Украине ракет РФ ударит по объектам, "которые пока не трогает"

По мнению главы Кремля, поставки РСЗО ничего не меняют, потому что эти ракеты были у Украины и прежде, а сейчас просто пополняются запасы.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Украине дальнобойной артиллерии с ракетами большой дальности, РФ нанесет удары по целям, которые "пока не трогает". Об этом сообщает ТАСС.

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В интервью российской прессе Путин высказал свое мнение относительно военной поддержки Украины странами Запада.

"Если Запад станет поставлять Киеву ракеты большей дальности, РФ будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает", — заявил Путин.

[ + – ] Заявление Путина: "Если Запад станет поставлять Киеву ракеты большей дальности, РФ будет делать выводы"

Также он добавил, что планирующиеся поставки американских систем залпового огня, таких как HIMARS и MLRS, в сущности, ничего не меняют в расстановке сил, поскольку подобные системы у Киева были и прежде, а сейчас просто просто восполняются потери.

Ранее Фокус сообщал, что Путин подписал указ о начале масштабного вторжения в Украину 18 января 2022 года. Такое заявление сделал экономист и политик Андрей Илларионов со ссылкой на украинскую разведку. В подтверждение своих слов он также сослался на документы, обнаруженные украинскими военными у одной из бригад морской пехоты.

Напомним, что военные РФ могут убить Путина из-за провала войны в Украине. Аналитик Роберт Тронтон заявил, что ГРУ может ликвидировать кремлевского лидера, представив его смерть как сердечный приступ.