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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Путін погрожує: у відповідь на постачання Україні ракет РФ вдарить по об'єктах, які поки не чіпають

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Володимир Путін загрожує Україні новими обстрілами

На думку глави Кремля, постачання РСЗВ нічого не змінюють, тому що ці ракети були в України і раніше, а зараз просто поповнюються запаси.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у разі постачання Україні далекобійної артилерії з ракетами великої дальності, РФ завдасть ударів по цілям, які "поки не чіпає". Про це повідомляє ТАСС.

В інтерв'ю російській пресі Путін висловив свою думку щодо військової підтримки України країнами Заходу.

"Якщо Захід постачатиме Києву ракети більшої дальності, РФ робитиме висновки і завдаватиме ударів по тим об'єктам, які поки не чіпає", — заявив Путін.

Заява Путіна: "Якщо Захід постачатиме Києву ракети більшої дальності, РФ робитиме висновки"

Також він додав, що планування постачання американських систем залпового вогню, таких як HIMARS і MLRS, по суті, нічого не змінюють у розстановці сил, оскільки подібні системи у Києва були і раніше, а зараз просто просто поповнюються втрати.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін підписав указ про початок масштабного вторгнення в Україну 18 січня 2022 року. Таку заяву зробив економіст та політик Андрій Ілларіонов з посиланням на українську розвідку. На підтвердження своїх слів він також послався на документи, виявлені українськими військовими в однієї з бригад морської піхоти.

Нагадаємо, що військові РФ можуть вбити Путіна через провал війни в Україні. Аналітик Роберт Тронтон заявив, що ГРУ може ліквідувати кремлівського лідера, представивши його смерть як серцевий напад.