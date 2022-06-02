Ракеты HIMARS позволят Украине остановить войска РФ, — эксперт (видео)

По словам Майкла Кларка, у этих РСЗО не самый большой радиус действия. Но сейчас это, пожалуй, самые полезные системы, которые может получить Украина.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Профессор Майкл Кларк, бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований, высказал свое мнение относительно поставок Украине дальнобойных ракетных системы. По его словам, это оружие может внести перелом в ход военных действий и предоставить Украине реальную возможность остановить путинские войска. Об этом сообщает Sky News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Когда говорят об оружейных системах, часто имеют в виду то, что может изменить расстановку сил. Если украинцы своевременно и в достаточном количестве получат эти системы, это может изменить ход событий на поле боя", — эксперт объяснил свое мнение тем, что системы HIMARS, поставки которых были анонсированы ВСУ, способны конкурировать с российской артиллерией — козырной картой ВС РФ.

"По части артиллерии у российской армии все очень хорошо, они применяют ее в большом количестве", — объяснил военный аналитик, добавив, что мобильные артиллерийские установки M142 (HIMARS) очень точные и позволят сдержать российское наступление.

"Это очень хорошие системы, очень мобильные и чрезвычайной точные. Они комплектуются шестью ракетами, а дальность стрельбы — порядка 70 км. Это не самый большой радиус действия, но сейчас это, пожалуй, самые полезные системы, которые может получить Украина", — объяснил Кларк.

Ранее Фокус сообщал, что гаубицы М109 Paladin уже поставляются Украине. В этой самоходной установке присутствует автоматическая система наведения: оператору достаточно отметить точку на планшете — и дальше все произойдет в автоматическом режиме.

Напомним, что многомиллиардные системы ВС РФ оказались бессильны против украинской аэроразведки, которая создавалась, по сути, на коленке. По словам Олега Жданова, путинские вундерваффе даже не могут подавить сигнал обычных квадрокоптеров, среднего и ниже среднего класса, которые широко применяют ВСУ.