Ракети HIMARS дозволять зупинити путінські війська, — експерт (відео)

За словами Майкла Кларка, ці РСЗВ мають не найбільший радіус дії. Але зараз це, мабуть, найкорисніші системи, які може отримати Україна.

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Професор Майкл Кларк, колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, висловив свою думку щодо постачання Україні далекобійних ракетних систем. За його словами, ця зброя може внести перелом у хід воєнних дій та надати Україні реальну можливість зупинити путінські війська. Про це повідомляє Sky News.

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"Коли говорять про збройні системи, часто мають на увазі те, що може змінити розклад сил. Якщо українці вчасно та в достатній кількості отримають ці системи, це може змінити перебіг подій на полі бою", — експерт пояснив свою думку тим, що системи HIMARS, постачання яких анонсовані ЗСУ, здатні конкурувати з російською артилерією — козирною картою ЗС РФ.

"Щодо артилерії в російської армії все дуже добре, вони застосовують її у великій кількості", — пояснив військовий аналітик, додавши, що мобільні артилерійські установки M142 (HIMARS) дуже точні й дозволять стримати російський наступ.

"Це дуже хороші системи, дуже мобільні та надзвичайно точні. Вони комплектуються шістьма ракетами, а дальність стрільби — близько 70 км. Це не найбільший радіус дії, але зараз це, мабуть, найкорисніші системи, які може отримати Україна", — пояснив Кларк.

Раніше Фокус повідомляв, що гаубиці М109 Paladin вже поставляються Україні. В цій самохідній установці є автоматична система наведення: оператору достатньо відзначити точку на планшеті — і далі все відбудеться в автоматичному режимі.

Нагадаємо, що багатомільярдні системи ЗС РФ виявилися безсилими проти української аеророзвідки, яка створювалася, по суті, на коліні. За словами Олега Жданова, путінські вундерваффе навіть не можуть придушити сигнал звичайних квадрокоптерів, середнього та нижче за середній клас, які широко застосовують ЗСУ.