Еще четыре HIMARS: Пентагон хочет отправить в Украину дополнительные РСЗО, — СМИ

Если Белый Дом поддержит отправку еще четырех ракетных установок, это удвоит количество HIMARS в Украине.

Министерство обороны США склоняется к отправке еще четырех реактивных систем залпового огня HIMARS в Украину в рамках следующего транша военной помощи. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.

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Так, США уже отправляют четыре HIMARS и высокоточные боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии 77 км. Если Белый дом одобрит решение об отправке дополнительных РСЗО, то количество ракетных установок в Украине удвоится.

Тем не менее, как уточняют источники издания, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Все будет зависеть от "неотложных потребностей Украины", говорят в Пентагоне.

Источники издания утверждают, что решение об окончательном количестве вооружения в рамках нового пакета военной помощи может измениться в последнюю минуту.

"Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества [управляемых] снарядов", — подчеркнули в Пентагоне.

Даже если количество HIMARS будет удвоено, то в Украине неизменно говорят о том, что ВСУ нужно гораздо больше ракетных установок, а также боеприпасы большей дальности.

Как рассказала в комментарии Politico народный депутат Александра Устинова, четырех уже одобренных HIMARS точно недостаточно. "Мы просили в десять раз больше", — подчеркнула украинский парламентарий.

Напомним, США пообещали поставить HIMARS в Украину до конца июня. Вместе с реактивными системами залпового огня приедут бойцы ВСУ, прошедшие обучение по их использованию.

В Госдуме РФ, в свою очередь, пригрозили, что если ВСУ получат реактивные системы залпового огня дальнего действия, Россия может в ответ нанести удары по объектам транспортной инфраструктуры и государственным учреждениям. При этом НАТО ответных действий на поставки HIMARS со стороны государства-агрессора не ожидает.