НАТО не очікує з боку РФ заходів у відповідь через постачання Україні РСЗВ HIMARS

Генсек Альянсу вважає, що постачання Україні нових систем залпового вогню відбувається в межах права країни на самооборону, що закріплено в договорі ООН.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 1 червня в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що Альянс не очікує заходів у відповідь із боку Російської Федерації через постачання Україні новітніх реактивних систем залпового вогню HIMARS.

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За його словами, постачання зброї Києву відбувається в межах договору ООН, у якому йдеться про право на самооборону.

"Ні, я цього не передбачаю, тому що те, що роблять союзники з НАТО і НАТО, — це надання підтримки Україні у відстоюванні права на самооборону, і це право закріплене в договорі ООН", — сказав Столтенберг.

Заява президента Джо Байдена

Зазначимо, що у вівторок президент США Джо Байден опублікував статтю в The New York Times, у якій описав стратегію Сполучених Штатів щодо подолання агресії РФ щодо України. У ній глава Білого дому аргументував рішення надати Україні досконаліші ракетні системи, які значно зміцнять обороноздатність української армії.

За його словами, з новими РСЗВ Україна зможе займати максимально сильну позицію в переговорах із Кремлем.

"От чому я вирішив, що ми надамо українцям досконаліші ракетні системи та боєприпаси, які дозволять їм точніше уражати ключові об'єкти на полі бою в Україні", — написав Байден.

Реакція Москви

У свою чергу російська сторона вважає, що постачання в Україну реактивних систем залпового вогню HIMARS призводить лише до ескалації конфлікту. Незважаючи на запевнення Вашингтона про те, що США постачає Україні новітні РСЗВ виключно з оборонною метою, оскільки вони "не зможуть вражати цілі за межами української території", Москва вважає, що ЗСУ використовуватимуть зброю для завдання удару по російській території.

"Будь-яке постачання зброї, через яке продовжується ескалація, збільшує ризик такого розвитку подій, за якого посилюється можливість прямого протистояння Росії та США", — заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

За словами російського дипломата, нарощування постачання новітнього озброєння Україні тільки підвищує ризики прямого зіткнення.

"Вашингтон продовжує свій курс на те, що ми багато разів характеризували як намір вести війну до останнього українця, щоб завдати, як вони самі кажуть, стратегічної поразки Росії. Це безпрецедентно. Це небезпечно", — підкреслив Рябков.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підтвердив, що в межах нового пакету військової допомоги Україна отримає високомобільні РСЗВ HIMARS. Боєприпаси, якими будуть укомплектовані нові системи, дозволяють ефективно вражати цілі на відстані до 80 км.

Київ запевнив офіційний Вашингтон у тому, що американська зброя не застосовуватиметься по території РФ. У свою чергу, у Білому домі заявили, що в міру розвитку військового конфлікту коригуватимуть свою військову допомогу відповідно до нагальних потреб України.