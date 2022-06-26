Україна закупила в Німеччини майже три тисячі протитанкових комплексів Matador, — Die Welt

За інформацією журналістів, протитанкові гранатомети вже використовують українські військові на фронті. Вони призначені для руйнування укріплених споруд та знищення легкоброньованої техніки супротивника.

Україна за власною ініціативою та за свої гроші закупила в Німеччини 2900 протитанкових ракетних комплексів RGW 90 Matador, які виготовляє німецький концерн Dynamit Nobel Defense (DND). Про це повідомляє видання Die Welt із посиланням на джерела в українських урядових колах.

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За інформацією журналістів, замовлення здійснене двома траншами, спочатку доставлено 2300 ПТРК, а потім ще 576 штук. Окрім того, озброєння вже знаходиться в Україні, його використовують українські військові на фронті.

У виданні зазначають, що зазвичай для купівлі зброї потрібно подати заявку до Федерального управління економіки та експортного контролю Німеччини та отримати схвалення Федеральної ради безпеки. Проте у Міністерстві економіки Німеччини відмовилися коментувати цю інформацію.

Також повідомляється, що це вже не перші покупки такої зброї у Німеччини. В березні Київ замовив 5100 таких протитанкових коштів власним коштом у німецької збройової компанії DND. Так, загалом поставлено до 8000 одиниць.

Що за зброя

Matador — 90-мм одноразовий ручний протитанковий гранатомет, який призначений для руйнування укріплених споруд та знищення легкоброньованої техніки супротивника.

Нагадаємо, 23 червня посол України в Берліні Андрій Мельник розповів, що Україна отримає від Німеччини новітні системи ППО, яких ще немає у Бундесверу. За його словами, їх закуплять за гроші німецького уряду, а Київ отримає 10 таких установок.

21 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 вже знаходяться на фронті. За його словами, це вже шостий вид артилерії 155 калібру, який посилить оборону ЗСУ.