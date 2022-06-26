Украина закупила у Германии почти три тысячи противотанковых комплексов Matador, — Die Welt

По информации журналистов, противотанковые гранатометы уже используют украинские военные на фронте. Они предназначены для разрушения укрепленных сооружений и уничтожения легкобронированной техники противника.

Украина по собственной инициативе и за свои деньги закупила у Германии 2900 противотанковых ракетных комплексов RGW 90 Matador, которые производит немецкий концерн Dynamit Nobel Defense (DND). Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.

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По информации журналистов, заказ был осуществлен двумя траншами и сначала было доставлено 2300 ПТРК, а потом еще 576 штук. Кроме того, вооружение уже находится в Украине, его используют украинские военные на фронте.

В издании отмечают, что обычно для покупки оружия нужно подать заявку в Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии и получить одобрение Федерального совета безопасности. Однако в Министерстве экономики Германии отказались комментировать эту информацию.

Также сообщается, что это уже не первые покупки такого оружия у Германии. В марте Киев заказал 5100 таких противотанковых средств за свой счет у немецкой оружейной компании DND. Таким образом, в общем было поставлено до 8000 единиц.

Что за оружие

Matador — 90-мм одноразовый ручной противотанковый гранатомет, который предназначен для разрушения укрепленных сооружений и уничтожения легкобронированной техники противника.

Напомним, 23 июня посол Украины в Берлине Андрей Мельник рассказал, что Украина получит от Германии новейшие систем ПВО, которых еще нет у Бундесвера. По его словам, они будут закуплены за деньги немецкого правительства, а Киев получит 10 таких установок.

21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 уже находятся на фронте. По его словам, это уже шестой вид артиллерии 155-го калибра, который усилит оборону ВСУ.