Украина получит от ФРГ новейшие системы ПВО, которых еще нет у Бундесвера, — посол

По словам Андрея Мельника, современные средства противовоздушной обороны будут закуплены за деньги немецкого правительства. Всего планируется закупить 10 систем ПВО.

Украине удалось заключить контракт с немецкой компанией Diehl Defence на поставку новейших систем противовоздушной обороны, которые еще не успели поступить на вооружение Германии. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью изданию "Укринформ", опубликованном в четверг, 23 июня.

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По словам украинского дипломата, ему и его команде удалось "в тесном закулисном взаимодействии" с Diehl Defence добиться заключения контракта на закупку первой новейшей системы ПВО, которых нет на вооружении "даже у Бундесвера". Стоимость такой техники оценивается в 178 миллионов евро. За успешное заключение контракта Мельник поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца, хотя и отметил, что украинским дипломатам пришлось "преодолеть безумное политическое сопротивление". По данным СМИ, речь идет системе ПВО IRIS-T SLS.

IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Помимо этого, по словам посла, украинская сторона надеется на помощь Германии в закупке 10 систем ПВО IRIS-T, которые могут обеспечить безопасное воздушное пространство над Украиной в течение следующих лет. Также Мельник заявил, что Киев ожидает "зеленого света" от немецких партнеров в вопросе поставок 100 новых самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 — соответствующее предложение Украина уже получила от производителей из ФРГ.

"Отдельное внимание планирую уделить налаживанию стратегического сотрудничества для развития отечественных ВМС, ведь в Германии производятся одни из лучших в мире фрегатов, корветов, подводных лодок", — добавил Мельник.

Напомним, недавно посол Украины в ФРГ сообщил, что поставки новейших систем ПВО из Германии ожидаются в октябре этого года.

Ранее сегодня министр обороны Алексей Резников сообщил, что американские MLRS M142 HIMARS уже прибыли в Украину.