Американские РСЗО M142 HIMARS уже в Украине, — Резников

Как отметил глава Минобороны, лето для российских оккупантов будет горячим, а для некоторых из них последним.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что американские MLRS M142 HIMARS уже прибыли в Украину. Об этом он написал в Твиттере.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В публикации глава оборонного ведомства поблагодарил США и министра обороны Ллойда Остина за мощные инструменты.

"HIMARS прибыли в Украину. … Лето будет горячим для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", — написал министр.

Ранее американский генерал Марк Милли заявил, что первые 60 артиллеристов прошли подготовку по использованию с РСЗО M142. Сами установки должны были поступить в Украину до конца июня. Украинские артиллеристы проходили 3-4 недельную подготовку для эксплуатации HIMARS.

M142 HIMARS

HIMARS — это высокомобильная колесная реактивная установка с 6 направляющими на борту. Украина получит высокоточные ракеты, способные вести стрельбу на дистанцию до 85 км. Точность попадания составляет +-5 метров от заданной цели. А перезарядка всего магазина происходит за 5 минут. Это в разы быстрее, чем у аналогичных "Ураганов", для перезарядки которых нужно час и больше.

[ + – ] M142 HIMARS Фото: Flickr

Установка действует по принципу "бей-беги". С момента прибытия на место стрельбы, разворачивания, наведения, стрельбы и готовности покинуть позиции уходят считанные минуты.

Напомним, эксперт Майкл Кларк считает, что HIMARS может внести перелом в ход военных действий в Украине, а украинские военные смогут остановить войска России.

В Госдуме РФ заявили, что в случае поставок РСЗО они могут нанести удар по госучреждениям Украины.