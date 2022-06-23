Україна отримає від ФРН новітні системи ППО, яких ще не має Бундесвер, — посол

За словами Андрія Мельника, сучасні засоби протиповітряної оборони будуть закуплені за гроші німецького уряду. Загалом планується закупити 10 систем ППО.

Україні вдалося укласти контракт із німецькою компанією Diehl Defence на постачання новітніх систем протиповітряної оборони, які ще не встигли надійти на озброєння Німеччини. Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю "Укрінформу", опублікованому в четвер, 23 червня.

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За словами українського дипломата, йому та його команді вдалося "в тісній закулісній взаємодії" з Diehl Defence домогтися укладання контракту на закупівлю першої новітньої системи ППО, якої не має на озброєнні "навіть Бундесвер". Вартість такої техніки оцінюється в 178 мільйонів євро. За успішне укладання контракту Мельник подякував канцлеру ФРН Олафу Шольцу, хоча й зазначив, що українським дипломатам довелося "подолати шалений політичний опір". За даними ЗМІ, йдеться про систему ППО IRIS-T SLS.

IRIS-T SLM має дальність дії 40 км і висоту до 20 км. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Крім цього, за словами посла, українська сторона сподівається на допомогу Німеччини в закупівлі 10 систем ППО IRIS-T, які можуть забезпечити безпечний повітряний простір над Україною протягом наступних років. Також Мельник заявив, що Київ очікує на "зелене світло" від німецьких партнерів у питанні постачання 100 нових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 — відповідну пропозицію Україна вже отримала від виробників із ФРН.

"Особливу увагу планую приділити налагодженню стратегічного співробітництва для розвитку вітчизняних ВМС, адже в Німеччині виробляються одні з найкращих у світі фрегатів, корветів, підводних човнів", — додав Мельник.

Нагадаємо, нещодавно посол України у ФРН повідомив, що постачання новітніх систем ППО з Німеччини очікується в жовтні цього року.

Раніше сьогодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські MLRS M142 HIMARS уже прибули в Україну.