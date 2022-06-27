США до конца недели объявят о поставках систем ПРО в Украину, — CNN

Помимо передовых зенитно-ракетных комплексов, по данным журналистов, в рамках военной помощи Киев также получит дополнительные артиллерийские снаряды и контрбатарейные радары.

США до конца текущей неделе планируют официально объявить о закупке и передаче Украине систем противоракетной обороны средней и большой дальности. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои осведомленные источники.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Журналисты напоминают, что несколькими днями ранее президент США Джо Байден анонсировал выделение Украине новой военной помощи, в рамках которой украинские военнослужащие получат более современные ракетные системы и боеприпасы.

По данным источников, до конца текущей недели официальный Вашингтон объявит о передаче дополнительных артиллерийских снарядов и контрбатарейных радаров.

Помимо этого, как сказано в материале CNN, США готовят заявление о закупке и поставках систем ПРО средней и большой дальности в ответ на запрос Киева, который просил союзников направить в Украину вооружение NASAMS, способное поражать цели на расстоянии более 160 км. В случае передачи передовых зенитно-ракетных комплексов, украинским военнослужащим придется пройти дополнительное обучение в течение нескольких недель.

"Американские аналитики все чаще предполагают долгую и тяжелую битву в восточной части Украины, с большими потерями личного состава и техники с обеих сторон. Американские чиновники считают, что российские силы планируют продолжать интенсивные атаки на востоке, характеризующиеся тяжелыми артиллерийскими и ракетными ударами, с намерением со временем измотать украинские силы и решимость НАТО", — отметили в своей публикации журналисты CNN.

[ + – ] США до конца недели объявят о поставках систем ПРО в Украину

Напомним, 20 июня издание Politico сообщило о том, что США планируют дополнительно отправить в Украину четыре дальнобойные РСЗО HIMARS.

Также немецкие СМИ писали, что Украина по своей инициативе закупила у Германии около 3 тысяч противотанковых комплексов Matador.