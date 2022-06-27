В чем особенность системы противоракетной обороны NASAMS, которую может получить Украина

По данным журналистов, США может объявить о поставках ПРО в Украину уже до конца недели. В одну батарею комплекса входит до 54 ракет.

Если Украина действительно получит системы противоракетной обороны NASAMS, то это будет серьезным усилением. Особенности ЗРК описал историк и военный эксперт Крис Оуен в Твиттере.

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NASAMS — это ЗРК типа "земля-воздух", состоящая из норвежской установки и с американскими ракетами средней дальности AIM-120 (AMRAAM). Она способно одновременно отслеживать до 72 целей.

Ракеты AIM-120 — это самые распространенные ракеты среди стран НАТО. Как пишет военный эксперт Томас Тейнер, в Альянсе есть свыше 10 000 ракет AIM-120C. Годовые мощности позволяют изготавливать более 800 ракет.

Вероятность попадания — 85%

Установка также объединяет радары MPQ-64 Sentinel и ракеты AMRAAM с норвежской системой управления боем FDC. Его эффективная дальность стрельбы составляет около 25 км на высоте от 300 метров до 16 км, а заявленная вероятность поражения цели составляет 85%. В зависимости от ракеты, дальность поражения может повышаться.

[ + – ] Пуск ракеты AIM-120

Одна батарея NASAMS состоит из:

девяти пусковых установок с 54 ракетами

трех радаров MPQ-64F

один огневой контрольный центр

одна машина связи

одна машина с оптико-электронной камерой для пассивной наводки

Стоимость одной батареи составляет около 64 млн долларов.

В чем особенность NASAMS?

Как отмечает эксперт, среди особенностей ЗРК — это работа всего комплекса через военную сеть передачи данных Link 16. Элементы всего комплекса могут быть широко рассредоточены, что затруднит наведение противника. При этом даже если враг сможет уничтожить один из элементов системы, то остальные части продолжать работать.

Радары взаимозаменяемыми, а центр управления огнем может получать команды из штаба. Все 54 ракеты в батарее могут быть выпущены по различным целям в течение 12 секунд.

Всего существует 3 модификации NASAMS — 1, 2 и 3. Ныне на вооружении находятся только вторая и третья генерация ЗРК. На данный момент неизвестно, какую из них купит США для Украины.

В чем разница между ПРО и ПВО?

Противоракетная оборона — это комплекс мер по защите от ракетных ударов, включая баллистические ракеты, высокоманевренных ракеты, аэробаллистических и крылатых ракет. Для обнаружения целей используются радиолокационные станции.

Противовоздушная оборона включается в себя уже и средства, позволяющие поражать более широкий спектр воздушных целей, включая пилотируемую и беспилотную авиацию.

Напомним, в СМИ заявили, что США объявит о поставках в Украину систем ПРО до конца недели. Вероятно, речь идет о ЗРК NASAMS.

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