Украинские военные уже осваивают норвжеские ЗРК NASAMS, — Politico

По данным журналиста, помощь анонсируют в новом пакете военной помощи, который уже практически доработан.

Украинские военные уже осваивают американо-норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Об этом сообщили источники журналиста Пола Маклири в Пентагоне.

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По его информации бойцы ВСУ уже обучаются на средствах противоракетной обороны NASAMS, которые должны поставить Штаты. Анонсировать передачу ЗРК должны в рамках следующего пакета военной помощи для Украины.

Указывается, что процесс подготовки нового пакета помощи находится на финальной стадии. Он будет включаться в себя подкрепление возможностей украинской системы ПВО.

"Пакет содержит в себе расширенные средства ПВО средней и большой дальности для украинцев вместе с другими наименованиями, в которых они нуждаются", — заявил ранее пресс-секретарь Пентагона Джейк Салливан.

Отметим, что ЗРК NASAMS предназначен для сбивания воздушных целей. В зависимости от типа ракет, дальность комплекса может доходить до 180 км.

Напомним, в СМИ заявили, что США объявит о поставках в Украину систем ПРО до конца недели. Вероятно, речь идет о ЗРК NASAMS.

Фокус детально разбирался, в чем особенность ЗРК NASAMS, которые может получить Украина.