Украина получит $820 млн дополнительной военной помощь от США, — Пентагон

В новом пакете поставок находятся американо-норвежские ЗРК NASAMS, боеприпасы к РСЗО HIMARS, а также дополнительные противоартиллерийские радары.

​​Министерство обороны США сегодня, 1 июля, объявило о дополнительной военной помощи Украине на сумму 820 миллионов долларов. Это 14 поставка военной технике Украине, начиная с августа прошлого года.

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В новый пакет военной помощи входят:

два передвижных зенитно-ракетных комплекса NASAMS средней дальности, который предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах;

средней дальности, который предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах; дополнительные боеприпасы для высокомобильных РСЗО HIMARS ;

; около 150 000 снарядов к 155-мм артиллерийским установкам;

четыре дополнительных противоартиллерийских радара.

[ + – ] ЗРК NASAMS

В Пентагоне отмечают, что с начала правления администрации президента Джо Байдена, Соединенные штаты выделили Украине около 7,6 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности, в том числе около 6,9 млрд долларов с начала вооруженного вторжения России 24 февраля.

Характеристики ЗРК NASAMS

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) был разработан компаниями Raytheon (США) и Kongsberg (Норвегия). Это мобильная система противоракетной обороны, которая сочетает в себе пусковые установки и системы управления норвежского производства с американскими усовершенствованными ракетами класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM).

Система способна одновременно поражать 72 цели, пишет военный эксперт Крис Оуен.

Установка также объединяет радары MPQ-64 Sentinel и ракеты AMRAAM с норвежской системой управления боем FDC, что позволяет эффективно поражать цели на дистанции 25 км и выше, в зависимости от типа ракет, на высоте от 300 м до 16 км. Заявленная точность поражения целей составляет 85%.

Ранее Ранее сообщалось, что украинские военные уже осваивают американо-норвежский ЗРК NASAMS, поставка которых анонсировалась в рамках следующего пакета военной помощи для Украины.

По данным канала CNN Пентагон сейчас рассматривает 1300 предложений от 800 компаний относительно инновационного вооружения которое может быть разработано для Украины. Журналисты отметили, что в ближайшие недели Пентагон примет решение о том, какие идеи будут реализованы, что в конечном итоге может привести к производству оружия для ВСУ.