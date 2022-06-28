"Напевно, ви бачили в соцмережах": у Пентагоні високо оцінили застосування HIMARS бійцями ЗСУ

У Міноборони США заявили, що вони розпочнуть підготовку другої партії РСЗВ для передачі Україні разом з екіпажами.

Представник Міноборони США дуже високо оцінив ефективність застосування американських РСЗВ HIMARS, які отримала Україна. Про це повідомляють у пресрелізі Пентагону.

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Українські військові отримують матеріально-технічну допомогу від різних країн для протистояння до повномасштабного вторгнення Росії.

Як заявив представник Пентагону, все вказує на те, що Україна ефективно використовує РСЗВ HIMARS.

"Як ви, ймовірно, помітили в соціальних мережах, українці показують, що в них є HIMARS у їхній країні. Сьогодні вранці (27 червня, — Фокус), я не вдаватимуся до подробиць, але все вказує на те, що вони використовують їх дуже добре", — заявив представник.

Тому США працюють над тим, щоб передати українській стороні додаткові установки HIMARS, проте вдаватися до деталей він не став. Також незабаром розпочнеться другий етап навчання українських військових для цих установок.

Водночас він додав, що ЗСУ на полі бою ефективно використовують не лише американську військову допомогу, а й допомогу від інших партнерів і союзників.

Нагадаємо, 28 червня ЗСУ завдали удару по базі російських військ у Перевальську, що на Луганщині. Бойовики "ЛНР" вже заявили, що вони відстежили РСЗВ HIMARS і готові його знищити.