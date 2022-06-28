"Ми відстежили": у "ЛНР" погрожують знищити HIMARS, із якого обстріляли Перевальськ

Як стверджують у так званій "народній міліції" окупованої області, "засоби оперативного контролю ЛНР" нібито змогли відстежити пересування американської техніки. Раніше ЗСУ знищили склад ЗС РФ у Перевальську.

У ЛНР заявляють, що відстежили пересування американської реактивної системи залпового вогню HIMARS, із якої українська армія обстріляла військовий склад в окупованому Перевальську Луганської області. Про це пише російське агентство ТАРС із посиланням на "офіцера народної міліції" Андрія Марочка.

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"Засоби оперативного контролю в "ЛНР" відстежили пересування американської РСЗВ, із якої обстріляли Перевальськ, її незабаром буде знищено", — зокрема сказав представник бойовиків.

Як повідомляють у російських пабліках, удару було завдано о 7:20 із напрямку Артемівська.

Як раніше уточнювалося, удару було завдано по складу ЗС РФ. Відстань від підконтрольної Україні території до об'єкта в Перевальську становить 50 км.

Нагадаємо, обстріл торгового центру "Амстор" у Кременчуку здійснили льотчики 52 гвардійського авіаполку РФ. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацювали завдання ракетного удару за 60 км від Одеси у 2019 році.