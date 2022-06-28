"Мы отследили": в "ЛНР" грозятся унитожить HIMARS, из которого обстреляли Перевальск

Как утверждают в так называемой "народной милиции" оккупированной области, "средства оперативного контроля ЛНР" якобы смогли отследить передвижение американской техники. Ранее ВСУ уничтожили склад ВС РФ в Перевальске.

В "ЛНР" заявляют, что отследили передвижение американской реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой украинская армия обстреляла военный склад в оккупированном Перевальске Луганской области. Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на "офицера народной милиции" Андрея Марочко.

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"Средства оперативного контроля в "ЛНР" отследили передвижение американской РСЗО, из которой обстреляли Перевальск, она скоро будет уничтожена", — в частности, сказал представитель боевиков.

Как сообщают в российских пабликах, удар был нанесен в 7:20 с направления Артемовска.

Как ранее уточнялось, удар был нанесен по складу ВС РФ. Расстояние от подконтрольной Украине территории до объекта в Перевальске составляет 50 км.

Напомним, обстрел торгового центра "Амстор" в Кременчуге совершили летчики 52 гвардейского авиаполка РФ. Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отработали нанесение ракетного удара в 60 км от Одессы в 2019 году.