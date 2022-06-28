Украинские военные нанесли удар по базе ВС РФ на Луганщине (видео)
От ближайшей территории, подконтрольной ВСУ, до Перевальска примерно 50 км. Оккупанты утверждают, что удар был нанесен из HIMARS.
Во временно оккупированном Перевальске, что в Луганской области украинские военные нанесли удар по складу ВС РФ. Об этом сообщает InformNapalm.
Указывается, что очередной военный склад российской армии в Перевальске был атакован. Сейчас там вздымается дым. При этом расстояние от подконтрольной Украине территории до объекта в Перевальске составляет 50 км.
Волонтеры также установили точное местоположение объекта на карте. Он расположен рядом с терриконом.
Вместе с тем главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов опубликовав такое же видео добавил, что горит военная часть ВС РФ.
В российской оккупационной администрации ОРЛО заявили, что удар по городу Перевальск был нанесен из американского РСЗО M142 HIMARS.
Напомним, 27 июня в Луганской области нанесли удар по складу боеприпасов в Зимогорье. Оккупанты заявляли, что это был ракетный удар из "Точки-У".
26 июня ВСУ уничтожили два командных пункта ВС РФ на Донбассе из РСЗО HIMARS.