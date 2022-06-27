"Ударили Точкой-У": в Луганской области горят российские склады боеприпасов (фото, видео)

Луганские боевики утверждают, что украинская армия нанесла удар ракетой "Точка-У".

Утром 27 июня в соцсетях появились видео и фото крупных пожаров на российских складах боеприпасов в оккупированном городе Зимогорье Луганской области.

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На видео можно увидеть, что на складе происходит детонация снарядов. На одном из опубликованных фото виден дым от двух пожаров, поэтому авторы сообщений предполагают, что удар пришелся по двум целям, расположенным в 3-4 км друг от друга. По словам местных жителей, пожары на складах боеприпасов начались около шести утра, взрывы слышны до сих пор.

[ + – ] Судя по фото, удар ВСУ пришелся по двум целям, расположенным в 3-4 км друг от друга

Боевики так называемой "ЛНР" подтвердили обстрел Зимогорья. По их данным, в 9:00 со стороны Бахмута прилетела одна ракета тактического комплекса "Точка-У".

Напомним, 18 июня источники международного разведывательного сообщества InformNapalm сообщили, что в течение трех суток на территории ОРДЛО ВСУ уничтожили как минимум семь объектов российских войск со значительными запасами боеприпасов. Оккупанты накапливали их с 2014-2015 годов. К примеру, на складе в Хрустальном Луганской области хранилось до 1 тыс. тонн боеприпасов.

Так как удары ВСУ оказались высокоточными, среди местных жителей поползли слухи о том, что украинская армия получила "высокоточное натовское оружие большого калибра".

В начале июня стало известно о том, что бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины уничтожили личный состав и склад боеприпасов войск РФ в Луганской области.