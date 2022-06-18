ВСУ за трое суток уничтожили 7 складов с боеприпасами РФ в Донецке, - InformNapalm

По данным источников сообщества, в городе начинают ходить слухи, что ВСУ получили высокоточное натовское оружие большого калибра.

Инсайдеры международного разведывательного сообщества InformNapalm сообщают, что ВСУ уничтожили 7 объектов российской армии в оккупированном Донецке.

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Источники указывают, что за последние 72 часа на территории ОРДЛО высокоточными ударами уничтожили как минимум 7 объектов вражеских войск со значительными запасами боеприпасов. Они там накапливались с 2014-2015 годов. В пример волонтеры приводят уничтоженный склад в Хрустальном (Красный Луч), что на Луганщине. Там хранилось до 1 тысячи тонн боеприпасов.

Отмечается, что среди местных жителей ходят слухи, что украинская армия получила "высокоточное натовское оружие большого калибра", что позволяет уничтожать склады с БК рядом с Донецком. При этом жители города осознают, Россия обстрелами центра Донецка пытается "размыть" успехи, обвинив в обстрелах ВСУ.

"Это компиляция свидетельств различных инсайдеров, которая дает приблизительное представление о ситуации и вселяет осторожный оптимизм относительно начала внедрения на фронте действий современных высокоточных типов вооружений, с помощью которых украинская армия точечно уменьшает боевые способности армии рф и срезает наступательный потенциал агрессора", — резюмировали в публикации InformNapalm.

Напомним, 17 июня ВСУ уничтожили российский спасательный буксир "Василий Бех", который вез снабжения войскам РФ на Змеиный остров.

Ранее сообщалось, что французские САУ "Цезарь" применяются с бесконтактным взрывателем, которые повышают зону поражения.