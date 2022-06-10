Повышают смертоностность: САУ Caesar используются со снарядами с бесконтактым взрывателем

Подрыватель позволяет боеприпасу взрываться в воздухе на подлете к цели, что повышает ее эффективность и радиус поражения.

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Украинские артиллеристы показали, как работает французская САУ Caesar с программой "Крапива" и снарядами с современным подрывателем. Об этом сообщается в репортаже "Радио Свобода".

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Одно из главных преимуществ САУ — цифровая система управления огнем, которая позволяет вести огонь практически сразу после занятия позиции.

"Наша задача только ввести координаты. Я могу это сделать хоть во время выдвижения на позицию, а система уже сама вычислит все данные для поражения цели", — рассказал артиллерист Глеб.

Он также добавил, что после всех вычислений выбирается боеприпас, а затем и метеоданные. Всего огневую задачу Caesar может выполнить за 3-5 минут — это с занятием позиции и открытием огня. Это позволяет работать по принципу "маневр-огонь-маневр" (бей-беги), постоянно меняя позиции.

[ + – ] Система цифрового управления огнем

В издании Defense Express обратили внимание еще на два важных момента — вместе с цифровой системой САУ военные используют украинскую цифровую систему управления огнем "Крапива". На видео видно как военный вводит данные о цели в систему управления огнем с "Крапивы" на Caesar.

[ + – ] Подрыватель снаряда

На видео также показали подрыватели на боеприпасах — это FU RALEC DE F3. Их особенность заключается в том, что они срабатывают в воздухе, а не при контакте с целью. Таким образом часть осколков не уходит в землю, что позволяет существенно повысить эффективность ведения огня и площадь поражения.

Напомним, 6 июня французские журналисты впервые показали боевую работу расчета САУ Caesar.

30 мая Франция анонсировала новую партию САУ "Цезарь" для Украины.