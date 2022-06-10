Підвищують смертоносність: САУ Caesar використовуються з безконтактним підривником

Підривник дозволяє боєприпасу вибухати у повітрі на підльоті до цілі, що підвищує її ефективність та радіус ураження.

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Українські артилеристи показали, як працює французька САУ Caesar із програмою "Кропива" та снарядами із сучасним підривником. Про це повідомляють у репортажі "Радіо Свобода".

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Однією з головних переваг САУ є цифрова система управління вогнем, яка дозволяє вести вогонь практично відразу після заняття позиції.

"Наше завдання лише внести координати. Я можу це зробити хоч під час висування на позицію, а система вже сама вирахує всі дані для ураження цілі", — розповів артилерист Гліб.

Він також додав, що після всіх обчислень вибирається боєприпас, а відтак і метеодані. Всього вогневе завдання Caesar може виконати за 3-5 хвилин — це із заняттям позиції та відкриттям вогню. Це дозволяє працювати за принципом "маневр-вогонь-маневр" (бій-біжи), постійно змінюючи позиції.

[ + – ] Система цифрового керування вогнем

У виданні Defense Express звернули увагу ще на два важливі моменти — разом із цифровою системою САУ військові використовують українську цифрову систему управління вогнем "Кропива". На відео видно, як військовий вводить дані про ціль у систему управління вогнем з "Кропиви" на Caesar.

[ + – ] Підривник снаряду

На відео також показали підривники на боєприпасах — це FU RALEC DE F3. Їхня особливість полягає в тому, що вони спрацьовують у повітрі, а не під час контакту з ціллю. Так частина уламків не йде в землю, що дозволяє суттєво підвищити ефективність ведення вогню та площу ураження.

Нагадаємо, 6 червня французькі журналісти вперше показали бойову роботу розрахунку САУ Caesar.

30 травня Франція анонсувала нову партію САУ "Цезар" для України.