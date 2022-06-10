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Підвищують смертоносність: САУ Caesar використовуються з безконтактним підривником

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цезарі для України, особливість сау
Звичайний 155-мм снаряд здатний вести стрільбу на дистанцію до 38 км

Підривник дозволяє боєприпасу вибухати у повітрі на підльоті до цілі, що підвищує її ефективність та радіус ураження.

Українські артилеристи показали, як працює французька САУ Caesar із програмою "Кропива" та снарядами із сучасним підривником. Про це повідомляють у репортажі "Радіо Свобода".

Однією з головних переваг САУ є цифрова система управління вогнем, яка дозволяє вести вогонь практично відразу після заняття позиції.

"Наше завдання лише внести координати. Я можу це зробити хоч під час висування на позицію, а система вже сама вирахує всі дані для ураження цілі", — розповів артилерист Гліб.

Він також додав, що після всіх обчислень вибирається боєприпас, а відтак і метеодані. Всього вогневе завдання Caesar може виконати за 3-5 хвилин — це із заняттям позиції та відкриттям вогню. Це дозволяє працювати за принципом "маневр-вогонь-маневр" (бій-біжи), постійно змінюючи позиції.

наведення цезаря
Система цифрового керування вогнем

У виданні Defense Express звернули увагу ще на два важливі моменти — разом із цифровою системою САУ військові використовують українську цифрову систему управління вогнем "Кропива". На відео видно, як військовий вводить дані про ціль у систему управління вогнем з "Кропиви" на Caesar.

французькі сау
Підривник снаряду

На відео також показали підривники на боєприпасах — це FU RALEC DE F3. Їхня особливість полягає в тому, що вони спрацьовують у повітрі, а не під час контакту з ціллю. Так частина уламків не йде в землю, що дозволяє суттєво підвищити ефективність ведення вогню та площу ураження.

Нагадаємо, 6 червня французькі журналісти вперше показали бойову роботу розрахунку САУ Caesar.

30 травня Франція анонсувала нову партію САУ "Цезар" для України.