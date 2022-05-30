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Франція анонсувала відправлення нової партії САУ Caesar в Україну

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Франція анонсувала відправлення нової партії САУ Caesar в Україну

Глава французького МЗС Катрін Колонна не змогла уточнити терміни постачання озброєння, але запевнила, що гаубиці буде поставлено найближчими тижнями.

Франція найближчим часом надішле Україні нову партію самохідних гаубиць Caesar. Цю інформацію підтвердила голова французького МЗС Катрін Колонна на брифінгу, який проходив 30 травня у Києві.

За її словами, Франція не перебуває у стані війни з Російською Федерацією, проте офіційний Париж не планує припиняти постачати військову техніку Україні.

"У зв'язку з цим ми вже давно маємо контакти з українською владою і постійно знаємо, які потреби з української сторони і які у нас є можливості для того, щоб відповісти на ці заявки", — продовжила на брифінгу Катрін Колонна і додала, що французький лідер Емманюель Макрон отримав запит від президента України Володимира Зеленського щодо продовження постачання озброєння Києву.

У цьому контексті пані дипломат анонсувала, що незабаром Париж надішле нову партію САУ Caesar.

"Ми не можемо відкрито публічно говорити про це (про терміни постачання партії САУ Caesar — ред.) Ми говоримо про це в межах дружнього діалогу. Найближчими тижнями", — продовжила пані дипломат під час брифінгу.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, зі свого боку, заявив, що самохідні установки Caesar уже зарекомендували себе як ефективне озброєння і додав, що підрозділам Збройних сил України для перемоги у битві за Донбас зараз необхідно зміцнити свій артилерійський потенціал.

САУ Caesar — це артилерійська установка калібру 155 мм, вироблена у Франції, призначена для знищення живої сили, артбатарей, укріплень та іншої техніки ворога. Гаубиця стоїть на озброєнні французької армії з 2007 року. Дальність застосування САУ Caesar становить до 42 кілометрів, а швидкість стрільби — 6 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що Париж постачає Україні САУ Caesar і навчає українських військовослужбовців експлуатації важкою артилерійською установкою.

24 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що підрозділи ЗСУ використовують САУ Caesar на передовій.