Франція анонсувала відправлення нової партії САУ Caesar в Україну

Глава французького МЗС Катрін Колонна не змогла уточнити терміни постачання озброєння, але запевнила, що гаубиці буде поставлено найближчими тижнями.

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Франція найближчим часом надішле Україні нову партію самохідних гаубиць Caesar. Цю інформацію підтвердила голова французького МЗС Катрін Колонна на брифінгу, який проходив 30 травня у Києві.

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За її словами, Франція не перебуває у стані війни з Російською Федерацією, проте офіційний Париж не планує припиняти постачати військову техніку Україні.

"У зв'язку з цим ми вже давно маємо контакти з українською владою і постійно знаємо, які потреби з української сторони і які у нас є можливості для того, щоб відповісти на ці заявки", — продовжила на брифінгу Катрін Колонна і додала, що французький лідер Емманюель Макрон отримав запит від президента України Володимира Зеленського щодо продовження постачання озброєння Києву.

У цьому контексті пані дипломат анонсувала, що незабаром Париж надішле нову партію САУ Caesar.

"Ми не можемо відкрито публічно говорити про це (про терміни постачання партії САУ Caesar — ред.) Ми говоримо про це в межах дружнього діалогу. Найближчими тижнями", — продовжила пані дипломат під час брифінгу.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, зі свого боку, заявив, що самохідні установки Caesar уже зарекомендували себе як ефективне озброєння і додав, що підрозділам Збройних сил України для перемоги у битві за Донбас зараз необхідно зміцнити свій артилерійський потенціал.

САУ Caesar — це артилерійська установка калібру 155 мм, вироблена у Франції, призначена для знищення живої сили, артбатарей, укріплень та іншої техніки ворога. Гаубиця стоїть на озброєнні французької армії з 2007 року. Дальність застосування САУ Caesar становить до 42 кілометрів, а швидкість стрільби — 6 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що Париж постачає Україні САУ Caesar і навчає українських військовослужбовців експлуатації важкою артилерійською установкою.

24 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що підрозділи ЗСУ використовують САУ Caesar на передовій.