Франція передасть Україні 155-мм САУ "Caesar": що це за зброя (фото)

За даними журналістів, вже завтра до Франції прибудуть 40 бійців ЗСУ для проходження навчання з експлуатації важкої артилерії.

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Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю Ouest France заявив, що його країна постачає українській армії значну кількість озброєння, включаючи САУ "Цезар" (Caesar).

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На питання про те, чи не нарікають в Україні на недостатню кількість зброї, що поставляють з Франції та Німеччини, Макрон відповів, що ЗСУ отримують значну кількість зброї.

"Позавчора я говорив на цю тему (постачання зброї) з канцлером Шольцем. Ми, як і раніше, поставляємо значну кількість обладнання, від "Міланів" (протитанкові ракетні комплекси) до "Цезаря", а також іншу зброю", — заявив Макрон.

Згідно з джерелами видання, Франція передасть 12 САУ "Цезар". Водночас вказують, що постачання вже йде "повним ходом", а самі САУ введуть в експлуатацію на початку травня. 23 квітня очікують прибуття 40 бійців ЗСУ у Францію для навчання.

Проте керується Макрон тим, щоб постачання зброї не перейшли межу і не перетворилися на спільну війну.

Що відомо про САУ "Цезар"

САУ "Caesar" — це французька артустановка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, укріплень та іншої техніки ворога. Вона перебуває на озброєнні Франції з 2007 року.

Основні характеристики:

Калібр — 155 мм

дальність стрільби — 42 км

боєкомплект — 18 снарядів

скорострільність — 6 пострілів за хвилину

максимальна швидкість по шосе — 100 км/год (50 км/год по бездоріжжю)

система управління вогнем Fast-Hit із прив'язкою до GPS

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні САУ PzH 2000, а Німеччина — снаряди до них. У межах нового пакету допомоги США також передадуть Україні додаткові 72 гаубиці та 144 тисячі снарядів до них.