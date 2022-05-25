Французькі САУ Caesar уже працюють на передовій — Залужний (фото)

За словами головнокомандувача ЗСУ, артустановки відрізняються автоматичною системою наведення, високою мобільністю і дальністю стрільби.

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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний опублікував фото новітніх французьких САУ Caesar, які вже працюють на передовій.

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Самохідні артустановки "Цезар" дозволяють вести вогонь на відстані 20 км і далі від лінії фронту. Усе це з високою точністю. Повідомляється, що саме на такому видаленні знаходиться ворожа артилерія, резерви, пункти управління ворогом. Знищуючи їх, зменшується атакувальний потенціал ворога.

[ + – ] САУ відрізняється високою мобільністю та маневреністю

Однією з особливостей Caesar є її мобільність і маневреність. Вказується, що установка обладнана автоматизованою системою самоприв'язування і самонаведення на ціль. Швидкострільність дозволяє вести вогонь кожні 12 секунд із високою кучністю стрільби. САУ використовує кілька типів боєприпасів 155-мм калібру, які застосовуються в країнах НАТО.

"Caesar — забезпечує живучість екіпажу та комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь-маневр-вогонь", — наголошує головнокомандувач.

Також Залужний зазначив, що українські артилеристи освоїли нові САУ фактично за 2-3 години.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що Франція передасть Україні дивізіон САУ "Цезар". За даними ЗМІ, йшлося про 12 одиниць.

Раніше стало відомо, що Україна планує купити словацькі САУ Zuzana 2 — одну з найновіших артустановок.