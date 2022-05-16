Бійці вже навчаються: Україна планує купити словацькі САУ Zuzana 2
Словацький міністр оборони Ярослав Надь заявив, що інтерес з української сторони дуже серйозний, йдеться про закупівлю щонайменше 8 одиниць.
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Незважаючи на відсутність контракту на закупівлю словацьких самохідних установок Zuzana 2, українські артилеристи вже проходять навчання щодо їх експлуатації. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у коментарі Aktuality.
Глава оборонного відомства не став розкривати деталі можливого контракту, але заявив, що частину САУ Zuzana відправлять в Україну відразу після підписання договору. Сторони близькі до закупівлі САУ.
"Я можу підтвердити — і ви перший, кому я це підтверджую, — що навчання цією технікою вже йде з Україною, тому є серйозний і дуже живий інтерес", — сказав Надь.
Українська армія отримає не менше 8 одиниць Zuzana 2, а надалі їх може бути й більше. Міністр також наголосив, що постачання артустановок для України зараз важливіше, ніж винищувачі. Він назвав три основні сфери, які найбільше цікавлять українських представників:
- ППО;
- ракетна зброя;
- наземні технології.
Zuzana 2 — це модернізована версія САУ Dana, яка вже є на полях битв в Україні. Оснащується 155-мм знаряддям із максимальною дальністю стрільби 41 км. В армії Словаччини знаходиться 25 САУ Zuzana 2.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео із САУ Dana 152-мм знаряддям в Україні. Загалом їх надійшло на озброєння 20 одиниць.
Раніше в Італії заявили, що Україні передадуть 155-мм гаубиці FH-70.