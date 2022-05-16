Бойцы уже обучаются: Украина планирует закупить словацкие САУ Zuzana 2

Словацкий министр обороны Ярослав Надь заявил, что интерес с украинской стороны очень серьезный, речь идет о закупке минимум 8 единиц.

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Несмотря на отсутствие контракта на закупку словацких самоходных установок Zuzana 2, украинские артиллеристы уже проходят обучения по их эксплуатации. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в комментарии Aktuality.

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Глава оборонного ведомства не стал раскрывать детали возможного контракта, но заявил, что часть САУ Zuzana отправят в Украину сразу же после подписания договора. Стороны близки к закупке САУ.

"Я могу подтвердить — и вы первый, кому я это подтверждаю, — что обучение этой технике уже идет с Украиной, так что есть серьезный и очень живой интерес", — сказал Надь.

Украинская армия получит не меньше 8 единиц Zuzana 2, а в дальнейшем их может быть и больше. Министр также подчеркнул, что поставки артустановок для Украины сейчас более важны, чем истребители. Он назвал три основные сферы, которыми больше всего интересует украинских представителей:

ПВО

ракетное оружие

наземные технологии

Zuzana 2 — это модернизированная версия САУ Dana, которые уже есть на полях сражений в Украине. Оснащается 155-мм орудием с максимальной дальностью стрельбы 41 км. В армии Словакии находится 25 САУ Zuzana 2.

Напомним, в сети появилось видео с САУ Dana 152-мм орудием в Украине. Всего их поступило на вооружение 20 единиц.

Ранее в Италии заявили, что Украине передадут 155-мм гаубицы FH-70.