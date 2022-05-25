Французские САУ Caesar уже работают на передовой, — Залужный (фото)

По словам главнокомандующего ВСУ, артустановки отличаются автоматической системой наведения, высокой мобильностью и дальностью стрельбы.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал фото новейших французских САУ Caesar, которые уже работают на передовой.

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Самоходные артустановки "Цезарь" дает возможность вести огонь на расстоянии 20 км и дальше от линии фронта. Все это с высокой точностью. Сообщается, что как раз на таком удалении находится вражеская артиллерия, резервы, пункты управления врага. Уничтожая их, уменьшается атакующий потенциал врага.

[ + – ] САУ отличается высокой мобильностью и маневренностью

Одной из особенностей Caesar — ее мобильность и маневренность. Указывается, что установка оборудована автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Скорострельность позволяет вести огонь каждые 12 секунд с высокой кучностью стрельбы. САУ использует несколько типов боеприпасов 155-мм калибра, применяемые в странах НАТО.

"Caesar — обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь-маневр-огонь", — подчеркивает главнокомандующий.

Также Залужный отметил, что украинские артиллеристы освоили новые САУ фактически за 2-3 часа.

Напомним, 22 апреля стало известно, что Франция передаст Украине дивизион САУ "Цезарь". По данным СМИ, речь шла о 12 единицах.

Ранее стало известно, что Украина планирует закупить словацкие САУ Zuzana 2 — одним из самых новых артустановок.