Франция анонсировала отправку новой партии САУ Caesar в Украину

Глава французского МИД Катрин Колонна не смогла уточнить сроки поставки вооружения, но заверила, что гаубицы будут поставлены в ближайшие недели.

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Франция в ближайшее время отправит Украине новую партию самоходных гаубиц Caesar. Эту информацию подтвердила глава французского МИД Катрин Колонна на брифинге, который проходил 30 мая в Киеве.

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По ее словам, Франция не находится в состоянии войны с Российской Федерацией, однако официальный Париж не планирует прекращать поставлять военную технику Украине.

"В этой связи мы уже давно имеем контакты с украинской властью и постоянно знаем, какие есть нужды с украинской стороны и какие у нас есть возможности для того, чтобы ответить на эти заявки", — продолжила на брифинге Катрин Колонна и добавила, что французский лидер Эммануэль Макрон получил запрос от президента Украины Владимира Зеленского о продолжении поставок вооружения Киеву.

В этом контексте дипломат анонсировала, что в скором времени Париж отправит новую партию САУ Caesar.

"Мы не можем открыто публично говорить об этом (о сроках поставки партии САУ Caesar — ред.) Мы говорим об этом в рамках дружеского диалога. В ближайшие недели", — продолжила дипломат в ходе брифинга.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что самоходные установки Caesar уже зарекомендовали себя как эффективное вооружение и добавил, что подразделениям Вооруженных сил Украины для победы в битве за Донбасс сейчас необходимо укрепить свой артиллерийский потенциал.

САУ Caesar — это артиллерийская установка калибра 155 мм, произведенная во Франции, которая предназначена для уничтожения живой силы, артбатарей, укреплений и другой техники врага. Гаубица состоит на вооружении французской армии с 2007 года. Дальность применения САУ Caesar составляет до 42 километров, а скорость стрельбы — 6 выстрелов в минуту.

[ + – ] Франция анонсировала отправку новой партии САУ Caesar в Украину

Напомним, в конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж поставляет Украине САУ Caesar и обучает украинских военнослужащих эксплуатации тяжелой артиллерийской установкой.

24 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что подразделения ВСУ используют САУ Caesar на передовой.