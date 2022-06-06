RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Французькі журналісти вперше показали бойову роботу розрахунку САУ Caesar (відео)

11051
французькі сау на донбасі
Розрахунок САУ "Цезар"

Декілька самохідних артустановок працювали по ворожих цілях на Донбасі.

Самохідні колісні артустановки Caesar працюють проти ворога на Донбасі. Про це повідомляється у сюжеті Info France 2.

Журналістам уперше показали роботу французьких САУ по російських цілях у російсько-українській війні. Повідомляється, що стрільбу розрахунок вів по накопиченням військ РФ та живої сили.

Під час сюжету автори показують кадри, зняті з безпілотника. САУ Caesar знищили два танки Т-72, одну БМП-3 та БТР-82А разом із російськими військовими. Проте автори не уточнюють, чи це результат роботи під час сюжету, чи воно було знято раніше.

Французькі САУ надійшли на озброєння 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" ЗСУ. Усього Франція передала 12 САУ "Цезар" та анонсувала ще одне постачання.

САУ Caesar — французька 155-мм гармата, яка виготовляється з 2007 року. У французькій армії перебуває 72 установки. Швидкострільність САУ — 6 пострілів за хвилину, а боєкомплект складає 18 снарядів.

Нагадаємо, ЗСУ отримають САУ PzH 2000 з українським ПЗ для артилерії.

30 травня Франція анонсувала нову партію САУ "Цезар" для України.