Французькі журналісти вперше показали бойову роботу розрахунку САУ Caesar (відео)

Декілька самохідних артустановок працювали по ворожих цілях на Донбасі.

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Самохідні колісні артустановки Caesar працюють проти ворога на Донбасі. Про це повідомляється у сюжеті Info France 2.

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Журналістам уперше показали роботу французьких САУ по російських цілях у російсько-українській війні. Повідомляється, що стрільбу розрахунок вів по накопиченням військ РФ та живої сили.

Під час сюжету автори показують кадри, зняті з безпілотника. САУ Caesar знищили два танки Т-72, одну БМП-3 та БТР-82А разом із російськими військовими. Проте автори не уточнюють, чи це результат роботи під час сюжету, чи воно було знято раніше.

Французькі САУ надійшли на озброєння 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" ЗСУ. Усього Франція передала 12 САУ "Цезар" та анонсувала ще одне постачання.

САУ Caesar — французька 155-мм гармата, яка виготовляється з 2007 року. У французькій армії перебуває 72 установки. Швидкострільність САУ — 6 пострілів за хвилину, а боєкомплект складає 18 снарядів.

Нагадаємо, ЗСУ отримають САУ PzH 2000 з українським ПЗ для артилерії.

30 травня Франція анонсувала нову партію САУ "Цезар" для України.