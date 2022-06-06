Адаптували ПЗ: стали відомі особливості САУ PzH2000, які передадуть Україні

Бійці ЗСУ вже завершили теоретичну частину навчання і тепер переходять до практичних занять.

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Українські військові завершили теоретичний курс підготовки до експлуатації німецьких САУ PzH 2000. Про це заявив глава Бундесверу Еберхард Зорн в інтерв'ю.

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Під час інтерв'ю Зорн заявив, що бійці ЗСУ, які перебувають на навчанні, вже завершили теоретичну частину і тепер розпочали практичні заняття зі стрільби. Навчання проводиться під керівництвом голландських та німецьких фахівців.

[ + – ] Всередині САУ PzH 2000

Водночас PzH 2000 надходитимуть з оптимізованим ПЗ. Фахівці з інформаційних технологій з компанії Heer разом з українською стороною адаптували все програмне забезпечення для Збройних сил України.

Самохідні артустановки отримали прив'язку до української системи управління артилерією GIS Arta, що має дозволити вести вогонь по ворогові протягом кількох секунд після виявлення цілі. Це значно полегшить доставлення додаткових PzH 2000 у майбутньому.

[ + – ] Інтерфейс ГІС "Арта"

Нагадаємо, Німеччина та Нідерланди передадуть Україні неназвану кількість САУ Pzh 2000, а Нідерланди, Італія та Бельгія М109.

2 червня стало відомо, що Україна придбала САУ М109 через приватну бельгійську компанію.