Бельгія все ж таки передала Україні 155-мм САУ M109 через приватну компанію

У Міноборони країни заявили, що попри повідомлення в ЗМІ про складнощі в передачі артустановок, М109 все ж таки прибули в Україну.

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Попри початкові повідомлення про те, що Бельгія не змогла викупити САУ М109, зараз у Міноборони заявили, що артустановки вже в Україні. Про це повідомляє Army Recognition.

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1 червня міністр оборони Данії Людовін Дедондер заявила, що САУ вже прибули в Україну. Проте історія передачі М109 є досить дивною, пишуть журналісти.

У 2008 році з озброєння бельгійської армії несподівано зняли 65 155 мм САУ М109А4BE. Перед продажем їх модернізували та повністю відремонтували на одному з підприємств. Через 7 років частину з них продали компанії OIP, заснованій двома бізнесменами, один з яких уже помер. Вони спеціалізуються на купівлі та продажі військового майна. Вони купили модернізовані М109 за ціною брухту. Фактично 15 тисяч євро за одиницю.

Після того, як Україна зв'язалася з Бельгією про те, що ЗСУ потрібні М109, виявилося, що Міноборони Бельгії не має права на викуп свого майна в OIP. Однак після розповсюдження повідомлень у ЗМІ сторонам вдалося досягти угоди.

У Міноборони Бельгії відмовилися озвучувати деталі угоди, але САУ М109 вже прибули до України, а постачальником виступила OIP.

Нагадаємо, 1 червня у ЗМІ повідомили, що Бельгія не постачатиме САУ М109 через те, що вони не змогли їх викупити у приватної компанії.

Раніше у травні повідомляли, що Бельгія має на меті передати Україні неназвану кількість САУ М109. Київ просить М109, тому що вони забезпечують більшу мобільність на полі бою та рівень балістичного захисту, ніж гаубиці М777 з таким же калібром.