Бельгия все же передала Украине 155-мм САУ M109 через частную компанию

В Минобороны страны заявили, что несмотря на сообщения в СМИ о сложностях в передаче артустановок, М109 все же прибыли в Украину.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Несмотря на первоначальные сообщения о том, что Бельгия не смогла выкупить САУ М109, сейчас в Минобороны заявили, что артустановки уже в Украине. Об этом сообщает Army Recognition.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

1 июня министр обороны Дании Людивин Дедондер заявила, что САУ уже прибыли в Украину. Однако история передачи М109 довольно странна, пишут журналисты.

В 2008 году с вооружения бельгийской армии неожиданно сняли 65 155-мм САУ М109А4BE. Перед продажей их модернизировали и полностью отремонтировали на одном из предприятий. Спустя 7 лет часть из них были проданы компании OIP, основанная двумя бизнесменами, один из которых уже скончался. Они специализируются на покупке и продаже военного имущества. Они купили модернизированные М109 по цене металлолома. Фактически по 15 тысяч евро за единицу.

После того как Украина связалась с Бельгией о том, что ВСУ нужны М109, оказалось, что Минобороны Бельгии не имеет права на выкуп своего имущества у OIP. Однако после распространения сообщений в СМИ, сторонам удалось достичь соглашения.

В Минобороны Бельгии отказались озвучивать детали соглашения, но САУ М109 уже прибыли в Украину, а поставщиком выступила OIP.

Напомним, 1 июня в СМИ сообщили, что Бельгия не будет поставлять САУ М109 из-за того, что они не смогли их выкупить у частной компании.

Ранее в мае сообщалось, что Бельгия намерена передать Украине неназванное количество САУ М109. Киев просит М109, потому что они обеспечивают большую мобильность на поле боя и уровень баллистической защиты, чем гаубицы М777 с таким же калибром.