Французские журналисты впервые показали боевую работу расчета САУ Caesar (видео)

Несколько самоходных артустановок работали по вражеским целям на Донбассе.

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Самоходные колесные артустановки Caesar (Цезарь) работают против врага на Донбассе. Об этом сообщается в сюжете Info France 2.

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Журналистам впервые показали работу французских САУ по российским целям в российско-украинской войне. Сообщается, что стрельбу расчет вел по скоплению войск РФ и живой силы.

В ходе сюжете авторы показывают кадры, снятые с беспилотника. САУ Caesar уничтожили два танка Т-72, одну БМП-3 и БТР-82А вместе с российскими военными. Однако авторы не уточняют, это результат работы во время сюжета или оно было снято раньше.

Французские САУ поступили на вооружение 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" ВСУ. Всего Франция передала 12 САУ "Цезарь" и анонсировала еще одну поставку.

САУ Caesar — французская 155-мм пушка, которая производится с 2007 года. Во французской армии находится 72 установки. Скорострельность САУ — 6 выстрелов в минуту, а боекомплект составляет 18 снарядов.

Напомним, ВСУ получат САУ PzH 2000 с украинским ПО для артиллерии.

30 мая Франция анонсировала новую партию САУ "Цезарь" для Украины.