ЗСУ за три доби знищили 7 складів із боєприпасами РФ у Донецьку, — InformNapalm

За даними джерел спільноти, у місті починають ходити чутки, що ЗСУ отримали високоточну натовську зброю великого калібру.

Інсайдери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm повідомляють, що ЗСУ знищили 7 об'єктів російської армії в окупованому Донецьку.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Джерела вказують, що за останні 72 години на території ОРДЛО високоточними ударами знищили щонайменше 7 об'єктів ворожих військ зі значними запасами боєприпасів. Вони там накопичувалися з 2014-2015 років. Наприклад, волонтери наводять приклад знищеного складу в Кришталевому (Червоний Промінь), що на Луганщині. Там зберігалося до 1 тисяч тонн боєприпасів.

Зазначається, що серед місцевих жителів ходять чутки, що українська армія отримала "високоточну зброю великого калібру", що дозволяє знищувати склади з БК поруч із Донецьком. При цьому жителі міста усвідомлюють, що Росія обстрілами центру Донецька намагається "розмити" успіхи, звинувативши в обстрілі ЗСУ.

"Це компіляція свідчень різних інсайдерів, яка дає приблизне уявлення про ситуацію та вселяє обережний оптимізм щодо початку впровадження на фронті дій сучасних високоточних типів озброєнь, за допомогою яких українська армія точково зменшує бойові здібності армії Росії та зрізує наступальний потенціал агресора", — резюмували в публікації InformNapalm.

Нагадаємо, 17 червня ЗСУ знищили російський рятувальний буксир "Василь Бех", який віз постачання військам РФ на Зміїний острів.

Раніше повідомлялося, що французькі САУ "Цезар" застосовуються з безконтактним підривником, який підвищує зону ураження.