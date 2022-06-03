Нацгвардейцы накрыли артиллерией склад вражеских боеприпасов на Луганщине (видео)

Украинские военные точечно уничтожают российские объекты, чтобы у них не было возможности проводить наступление.

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Военные бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины уничтожили личный состав и склад боеприпасов войск РФ в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Украинские военные продолжают уничтожать российские склады боеприпасов и личный состав противника в ходе обороны Луганской области. В пресс-службе отмечают, что ВС РФ уничтожают все из-за страха, что там может быть украинский военный.

Войска РФ стреляют в мирных жителей, а затем все перекручивают утверждая, что это были переодетые украинские военные. Поэтому цель нацгвардейцев — действовать максимально точечно.

"Наше же задание — точечно максимально уничтожить склады боеприпасов и скопление врага, чтобы он не мог продолжать наступление и убивать украинцев", — подчеркивается в публикации.

Напомним, глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что Северодонецк имеет все шансы на скорое освобождение от войск РФ. Сейчас ВС РФ контролируют большую часть города, но ВСУ проводит операции внутри города.

2 июня советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что украинские военные устроили российской армии ловушку в Северодонецке. По его словам, ВСУ нанесли контрудар по подразделениям войск РФ.