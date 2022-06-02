Северодонецк имеет все шансы на скорое освобождение от ВС РФ, — Гайдай (видео)

По словам главы Луганской ОВА, сейчас российские военные контролируют большую часть города, однако украинские военные совершают определенные операции и выбивают противников с улиц, тем самым пробиваясь вглубь.

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Город Северодонецк Луганской области, где в последние дни происходят уличные бои с российской армией, имеет все шансы на скорое освобождение. Сейчас украинские военные делают определенные операции и выбивают противников с некоторых улиц. Об этом рассказал глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

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По словам чиновника, в городе ситуация крайне тяжелая, украинским военным удалось продвинуться вглубь, но пока что ВС РФ контролируют большую часть города, еще часть находится в "серой зоне".

"Но наши защитники держат позиции на одной части города, более того, им удается даже делать определенные операции, когда они выбивают с некоторых улиц противника, иногда даже получается брать пленных, вчера только 6 пленных взяли. Поэтому всем скептикам я бы хотел сказать, что не нужно Северодонецк списывать со счетов, город держится", — заявил Гайдай.

Он добавил, что власти будут максимально помогать подразделениям ВСУ, чтобы они смогли выполнять свои задания и, возможно, полностью зачистить город от оккупантов.

"Нашим защитникам удается проводить локальные военные операции, добиваться успеха в проведении этих операций. И это дает нам шансы, надежду, что в дальнейшем это будет происходить", — подытожил глава ОВА.

Напомним, 2 июня советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что украинские военные устроили российской армии ловушку в Северодонецке. По его словам, ВСУ нанесли контрудар по подразделениям войск РФ, из-за чего российское командование пребывает "в шоке". Он заявил, что Украина втянула ВС РФ в город, притворно "сдав" его, чтобы массово уничтожить российских военных.

Также сообщалось, что из-за массовых атак россиян в Северодонецке, местные жители прячутся от обстрелов под заводом "Азот". Однако власти города опасаются, что на комбинате могут оставаться химикаты.