Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення від ЗС РФ, — Гайдай (відео)

За словами голови Луганської ОВА, зараз російські військові контролюють більшу частину міста, проте українські військові здійснюють певні операції та вибивають супротивників з вулиць, тим самим пробиваючись углиб.

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Місто Сєвєродонецьк Луганської області, де останніми днями відбуваються вуличні бої з російською армією, має всі шанси на швидке визволення. Наразі українські військові роблять певні операції та вибивають супротивників із деяких вулиць. Про це розповів голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай у ефірі національного телемарафону.

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За словами чиновника, у місті ситуація вкрай важка, українським військовим вдалося просунутися вглиб, але поки що ЗС РФ контролює більшу частину міста, ще частина перебуває у "сірій зоні".

"Але наші захисники тримають позиції на одній частині міста, до того ж їм вдається навіть робити певні операції, коли вони вибивають з деяких вулиць противника, іноді навіть виходить брати полонених, учора лише 6 полонених взяли. Тому всім скептикам я хотів би сказати, що не потрібно Сєвєродонецьк списувати з рахунків, місто тримається", — заявив Гайдай.

Він додав, що влада максимально допомагатиме підрозділам ЗСУ, щоб вони змогли виконувати свої завдання і, можливо, повністю зачистити місто від окупантів.

"Нашим захисникам вдається проводити локальні воєнні операції, досягати успіху у проведенні цих операцій. І це дає нам шанси, надію, що надалі це відбуватиметься", — підсумував глава ОВА.

Нагадаємо, 2 червня радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що українські військові влаштували російській армії пастку у Сєвєродонецьку. За його словами, ЗСУ завдали контрудару по підрозділам військ РФ, через що російське командування перебуває "в шоці". Він заявив, що Україна втягнула ЗС РФ у місто, вдало "здавши" його, щоб масово знищити російських військових.

Також повідомлялося, що через масові атаки росіян у Сєвєродонецьку, місцеві жителі ховаються від обстрілів під заводом "Азот". Проте влада міста побоюється, що на комбінаті можуть залишатися хімікати.