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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Нацгвардійці накрили артилерією склад ворожих боєприпасів на Луганщині (відео)

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нацгвардія знищує вс рф
Знищення складу боєприпасів та особового складу

Українські військові точково знищують російські об'єкти, щоб вони не мали можливості проводити наступ.

Військові бригади швидкого реагування Національної гвардії України знищили особовий склад та склад боєприпасів військ РФ у Луганській області. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Українські військові продовжують знищувати російські склади боєприпасів та особовий склад противника під час оборони Луганської області. У пресслужбі зазначають, що ЗС РФ знищують все через страх, що там може бути український військовий.

Війська РФ стріляють у мирних жителів, а потім усе перекручують, стверджуючи, що це були переодягнені українські військові. Тому мета нацгвардійців діяти максимально точково.

"Наше ж завдання — точково максимально знищити склади боєприпасів та скупчення ворога, щоб він не міг продовжувати наступ і вбивати українців", — наголошують у публікації.

Нагадаємо, глава Луганської ОВА Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення від військ РФ. Наразі ЗС РФ контролюють більшу частину міста, але ЗСУ проводять операції всередині міста.

2 червня радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що українські військові влаштували російській армії пастку у Сєвєродонецьку. За його словами, ЗСУ завдали контрудару по підрозділах військ РФ