Нацгвардійці накрили артилерією склад ворожих боєприпасів на Луганщині (відео)

Українські військові точково знищують російські об'єкти, щоб вони не мали можливості проводити наступ.

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Військові бригади швидкого реагування Національної гвардії України знищили особовий склад та склад боєприпасів військ РФ у Луганській області. Про це повідомляє пресслужба бригади.

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Українські військові продовжують знищувати російські склади боєприпасів та особовий склад противника під час оборони Луганської області. У пресслужбі зазначають, що ЗС РФ знищують все через страх, що там може бути український військовий.

Війська РФ стріляють у мирних жителів, а потім усе перекручують, стверджуючи, що це були переодягнені українські військові. Тому мета нацгвардійців діяти максимально точково.

"Наше ж завдання — точково максимально знищити склади боєприпасів та скупчення ворога, щоб він не міг продовжувати наступ і вбивати українців", — наголошують у публікації.

Нагадаємо, глава Луганської ОВА Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення від військ РФ. Наразі ЗС РФ контролюють більшу частину міста, але ЗСУ проводять операції всередині міста.

2 червня радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що українські військові влаштували російській армії пастку у Сєвєродонецьку. За його словами, ЗСУ завдали контрудару по підрозділах військ РФ