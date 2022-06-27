"Ударили Точкою-У": в Луганській області горять російські склади боєприпасів (фото, відео)

Луганські бойовики стверджують, що українська армія завдала удару ракетою "Точка-У".

Зранку 27 червня у соцмережах з'явилися відео та фото великих пожеж на російських складах боєприпасів в окупованому місті Зимогір'я Луганської області.

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На відео можна побачити, що на складі відбувається детонація снарядів. На одному з опублікованих фото видно дим від двох пожеж, тому автори повідомлень припускають, що удар припав по двох цілях, розташованих за 3-4 км одна від одної. За словами місцевих жителів, пожежі на складах боєприпасів почалися приблизно о шостій ранку, вибухи чути досі.

[ + – ] Судячи з фото, удар ЗСУ припав по двох цілях, розташованих за 3-4 км одна від одної

Бойовики так званої "ЛНР" підтвердили обстріл Зимогір'я. За їхніми даними, о 09:00 з боку Бахмута прилетіла одна ракета тактичного комплексу "Точка-У".

Нагадаємо, 18 червня джерела міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm повідомили, що протягом трьох діб на території ОРДЛО ЗСУ знищили як мінімум сім об'єктів російських військ зі значними запасами боєприпасів. Окупанти накопичували їх із 2014-2015 років. Наприклад, на складі у Хрустальному Луганській області зберігалося до 1 тис. тонн боєприпасів.

Оскільки удари ЗСУ виявилися високоточними, серед місцевих жителів поповзли чутки про те, що українська армія отримала "високу точну зброю великого калібру".

На початку червня стало відомо про те, що бригади швидкого реагування Національної гвардії України знищили особовий склад і склад боєприпасів військ РФ у Луганській області.