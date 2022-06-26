Ударом HIMARS на Донбассе уничтожили два командных пункта оккупантов (фото, видео)

По данным источника в военной разведке, во время атаки был убит один из командиров 106-й воздушно-десантной дивизии ВС России.

В течение суток 24 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по двум командным пунктам российских оккупантов на Донбассе из американских систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Guildhall со ссылкой на источник в украинской военной разведке, который также предоставил фото и видео последствий ударов.

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По данным источника, в ночь с 23 на 24 июня поразили передовой пункт управления воздушно-десантных войск Вооруженных сил России. В результате удалось уничтожить большое количество техники и вооружений, а также личного состава оккупационных войск.

24 июня ВСУ ударили из HIMARS по командному пункту 20-й армии Западного военного округа РФ (в/ч 89425, Воронеж), который оккупанты обустроили в здании школы. Много офицеров штаба армии получили ранения, также удар вывел из строя технику россиян.

Guildhall отмечает, что по состоянию на 25 июня подтверждена гибель полковника Васильева А.В., штабиста 106-й воздушно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула). Также погибли сотрудник разведки, артиллерист и военный психолог в звании майора.

Чем примечательны M142 HIMARS?

HIMARS — это мобильная реактивная установка с шестью направляющими на борту. Точность попадания ракет составляет около 5 м от заданной цели. Перезарядка магазина занимает пять минут. Это в разы быстрее, чем у аналогичных систем залпового огня "Ураган", для перезарядки которых требуется не меньше часа.

Установка действует по принципу "бей-беги". С момента прибытия на место стрельбы, разворачивания, наведения, стрельбы и готовности покинуть позиции уходят считанные минуты.

Украина пока получила четыре установки HIMARS с высокоточными ракетами, способными вести стрельбу на дистанцию до 85 км. По данным источников в Пентагоне, Минобороны США склоняется к отправке в Украину еще четырех РСЗО HIMARS в рамках следующего транша военной помощи.

Напомним, 24 июня волонтер Павел Нарожный опубликовал видео первого боевого применения американских РСЗО M142 HIMARS в Украине. Министр обороны Алексей Резников о прибытии РСЗО в Украину сообщил 23 июня.