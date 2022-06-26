Ударом HIMARS на Донбасі знищили два командні пункти окупантів (фото, відео)

За даними джерела у військовій розвідці, під час атаки було вбито одного з командирів 106-ї повітряно-десантної дивізії ЗС Росії.

Протягом доби 24 червня Збройні сили України завдали удару по двох командних пунктах російських окупантів на Донбасі з американських систем залпового вогню HIMARS. Про це повідомляє Guildhall із посиланням на джерело в українській військовій розвідці, яке також надало фото та відео наслідків ударів.

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За даними джерела, у ніч із 23 на 24 червня уразили передовий пункт управління повітряно-десантних військ Збройних сил Росії. Зрештою вдалося знищити велику кількість техніки й озброєнь, а також особового складу окупаційних військ.

24 червня ЗСУ вдарили з HIMARS по командному пункту 20-ї армії Західного військового округу РФ (в/ч 89425, Воронеж), який окупанти облаштували у будівлі школи. Багато офіцерів штабу армії зазнали поранень, також удар вивів із ладу техніку росіян.

Guildhall зазначає, що станом на 25 червня підтверджено загибель полковника Васильєва А. В., штабіста 106 повітряно-десантної дивізії (в/ч 55599, Тула). Також загинули співробітник розвідки, артилерист і військовий психолог у званні майора.

Чим цікаві M142 HIMARS?

HIMARS – це мобільна реактивна установка із шістьма напрямними на борту. Точність влучання ракет становить приблизно 5 м від заданої мети. Перезаряджання магазину займає п'ять хвилин. Це в рази швидше, ніж в аналогічних систем залпового вогню "Ураган", для перезарядки яких потрібно не менше години.

Установка діє за принципом "бій-біжи". З моменту прибуття на місце стрільби, розгортання, наведення, стрільби та готовності покинути позиції йдуть лічені хвилини.

Україна поки що отримала чотири установки HIMARS із високоточними ракетами, здатними вести стрільбу на дистанцію до 85 км. За даними джерел у Пентагоні, Міноборони США схиляється до відправки в Україну ще чотирьох РСЗВ HIMARS у межах наступного траншу військової допомоги.

Нагадаємо, 24 червня волонтер Павло Нарожний опублікував відео першого бойового застосування американських РСЗВ M142 HIMARS в Україні. Міністр оборони Олексій Резніков про прибуття РСЗВ в Україну повідомив 23 червня.