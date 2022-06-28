Українські військові завдали удару по базі ЗС РФ на Луганщині (відео)

Від найближчої території, підконтрольної ЗСУ, до Перевальська приблизно 50 км. Окупанти стверджують, що удару було завдано з HIMARS.

У тимчасово окупованому Перевальську, що на Луганщині, українські військові завдали удару по складу ЗС РФ. Про це повідомляє InformNapalm.

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Вказується, що черговий військовий склад російської армії в Перевальську атакували. Зараз там здіймається дим. Відстань від підконтрольної Україні території до об'єкту в Перевальську становить 50 км.

Волонтери також встановили точне розташування об'єкта на карті. Він розташований поряд із териконом.

Водночас головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, опублікувавши таке ж відео, додав, що горить військова частина ЗС РФ.

У російській окупаційній адміністрації ОРЛО заявили, що удару по місту Перевальськ було завдано з американського РСЗВ M142 HIMARS.

Нагадаємо, 27 червня на Луганщині завдали удару по складу боєприпасів у Зимогір'ї. Окупанти заявляли, що це був ракетний удар із "Точки-У".

26 червня ЗСУ знищили два командні пункти ЗС РФ на Донбасі з РСЗВ HIMARS.