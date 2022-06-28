Обстрел ТЦ в Кременчуге совершили летчики 52 гвардейского авиаполка, — InformNapalm (фото)

По данным расследователей, российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отработали нанесение ракетного удара в 60 км от Одессы в 2019 году. В ведомстве отметили, что это был первый признак того, что РФ планирует наносить ракетные удары по городам Украины.

Российские военные, которые атаковали торговый центр Кременчуга Полтавской области с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, служат в 52-м гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку. Это военная часть 33310 в поселке Шайковка Калужской области. Об этом сообщает проект информирования и расследований российской агрессии против Украины InformNapalm.

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По данным независимых расследователей, на вооружении полка стоят именно Ту-22М3, атаковавшие 27 июня Украину ракетами Х-22.

Авторы поста на канале InformNapalm подчеркивают, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отработали первые ракетные удары по Украине 10 июля 2019 года. Тогда они отработали нанесение ракетного удара в 60 км от Одессы, после чего повернули в сторону Босфора.

"Это была первая ласточка, которая очертила планы России наносить удары по мирным городам Украины", — написали в InformNapalm.

[ + – ] Данные о членах экипажа стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 по состоянию на 2019 год

Кто руководит 52-м авиаполком

Командиром 52-го авиаполка был полковник Вадим Белослюдцев, но в 2021 году он погиб, и его место занял полковник Олег Тимошин. В InformNapalm заявляют, что он несет непосредственную ответственность за военные преступления, включая обстрел Кременчуга и жертвы среди мирных жителей.

[ + – ] Ответственность за обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге несет 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, считают в InformNapalm

Командиром авиационного отряда в/ч 33310 является майор Алексей Иваненко.

"Молодой, перспективный летчик, командир авиационного отряда в/ч 33310, которому уже второй год доверяют важную миссию — участие в воздушном показе Парада победы", — цитируют журналисты архивную публикацию в РосСМИ об этом офицере.

[ + – ] Ответственность за обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге несет 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, считают в InformNapalm

Напомним, днем 27 июня армия РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Кременчуга. В здании начался сильный пожар, а вскоре стало известно, что ТЦ полностью уничтожен.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что две ракеты Х-22 выпустили бомбардировщики Ту-22 М3 с аэродрома Шайковка. Второй снаряд попал в городской стадион.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел гражданского объекта свидетельствует о собственном бессилии российских оккупантов. Он подчеркнул, что никакой опасности в уничтоженном ТЦ не было.

Тем временем по состоянию на 6:50 глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в результате ракетного удара по Кременчугу 18 человек погибло, а спасательные работы продолжаются.