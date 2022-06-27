Ракеты запускали с Курской области: что известно об ударе по ТЦ "Амстор" в Кременчуге (фото, видео)

Оккупанты для нанесения удара задействовали две ракеты Х-22, которые были установлены на бомбардировщике Ту-22 М3. Уже известно про 13 погибших и 25 госпитализированных.

В понедельник, 27 июня, в 15:50 Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, Полтавской области. В результате попадания ракеты в здании возник масштабный пожар, что охватил площадь 10 300 кв. метров. Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, здание торгового центра полностью уничтожено, а под обломками были найдены 13 погибших. Также на сегодня известно, что к спасателям обратились за помощью 59 человек, 25 из них были госпитализированы.

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К тушению были привлечены 115 человек и 20 единиц техники ГСЧС, а к месту пожара проследовал пожарный поезд "Укрзализныци" и ГСЧС Украины.

В своем Telegram руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил, что в результате обстрела погибло 13 человек.

"Работают полтавские правоохранители и спасатели, и медики. Кроме того, работает территориальная оборона, военные и просто люди. Когда я сюда приехал, здесь было много людей, горожан, которые помогали военным и пожарным", — рассказал Лунин.

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Известно, что удар был нанесен ракетами X-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, которые вылетели из аэродрома Шайковка, Калужской области. По словам секретаря СНБО Алексей Данилов, две ракеты были запущены с территории Курской области — одна из них попала в здание ТЦ "Амстор", другая — в городской стадион.

Реакция официальных лиц Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент и в своем видеообращении заявил, что обстрел гражданского объекта свидетельствует о собственном бессилии российских оккупантов. Он подчеркнул, что никакой опасности в уничтоженном объекте для российской армии не было, только люди, которые пытаются жить нормальной жизнью, что "злит оккупантов".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя ракетный удар по ТЦ "Амстор" отметил, что российская армия перешла к откровенному террору, поскольку на фоне принятых решений западных союзников, кремлевский режим осознает свое поражение в войне. По его словам, среди причин обстрела гражданских объектов — психологический надлом российской власти на фоне в целом проигранной войны, из-за понимания того, что "хребет путинского режима с хрустом ломается".

Что говорят пропагандисты РФ

В российских пабликах появились комментарии ракетного удара по Кременчугу. Пропагандисты пишут, что удар был якобы нанесен не по торговому центру, а по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему топливом восточные подразделения ВСУ.

В числе прочих заявлений прозвучала версия о том, что в здании ТЦ находился склад оружия и боеприпасов, которые якобы умышленно хранятся на об объектах гражданской инфраструктуры, для того, чтобы по ним не наносились удары.

Реакция Запада

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что удар по торговому центру в Кременчуге показало "глубины жестокости и варварства", до которых опустится президент России Владимир Путин. По словам британского премьера, подобные шаги Кремля лишь укрепит решимость стран G7 поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

"Вновь наши мысли с семьями невинных жертв на Украине. Путин должен осознать, что его поведение ничего не даст, кроме как укрепит решимость Украины и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявил Джонсон.

Напомним, что местные СМИ призывают неравнодушных граждан срочно сдать кровь для пострадавших в результате удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Станция переливания крови находится по адресу улица Ивана Мазепы, 8. Также Мэр города Виталий Малецкий сообщил, что для тех, кто хочет связаться с родственниками, которые предположительно были в ТЦ во время удара, в отеле "Днепровские зори" работает мобильный пункт полиции.