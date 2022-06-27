Ракети запускали з Курської області: що відомо про удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуку (фото, відео)

Окупанти для завдання удару задіяли дві ракети Х-22, які були встановлені на бомбардувальнику Ту-22 М3. Вже відомо про 13 загиблих і 25 госпіталізованих.

У понеділок, 27 червня, о 15:50 Збройні сили РФ завдали ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуку, що на Полтавщині. Внаслідок влучення ракети в будівлі виникла масштабна пожежа, що охопила площу 10 300 кв. метрів. Як повідомляє пресслужба ДСНС України, будівлю торговельного центру повністю знищено, а під уламками було знайдено 13 загиблих. Також на сьогодні відомо, що до рятувальників звернулися за допомогою 59 осіб, 25 із них було госпіталізовано.

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До гасіння було залучено 115 осіб і 20 одиниць техніки ДСНС, а до місця пожежі пройшов пожежний потяг "Укрзалізниці" та ДСНС України.

У своєму Telegram керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив, що внаслідок обстрілу загинули 13 людей.

"Працюють полтавські правоохоронці, і рятувальники, і медики. Крім того, працює територіальна оборона, військові та просто люди. Коли я сюди приїхав, тут було багато людей, городян, які допомагали військовим і пожежникам", — розповів Лунін.

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Відомо, що удару було завдано ракетами X-22, випущеними з далеких бомбардувальників Ту-22 М3, які вилетіли з аеродрому Шайківка Калузької області. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, дві ракети були запущені з території Курської області — одна з них поцілила в будівлю ТЦ "Амстор", інша — в міський стадіон.

Реакція офіційних осіб України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент і у своєму відеозверненні заявив, що обстріл цивільного об'єкта свідчить про власне безсилля російських окупантів. Він наголосив, що жодної небезпеки в знищеному об'єкті для російської армії не було, лише люди, які намагаються жити нормальним життям, що "злить окупантів".

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи ракетний удар по ТЦ "Амстор", зазначив, що російська армія перейшла до відвертого терору, оскільки на тлі ухвалених рішень західних союзників кремлівський режим усвідомлює свою поразку у війні. За його словами, серед причин обстрілу цивільних об'єктів — психологічний надлам російської влади на тлі загалом програної війни через розуміння того, що "хребет путінського режиму з хрускотом ламається".

Що кажуть пропагандисти РФ

У російських пабликах з'явилися коментарі про ракетний удар у Кременчуку. Пропагандисти пишуть, що удару було нібито завдано не по торговому центру, а по нафтопереробному заводу, що постачає паливом східні підрозділи ЗСУ.

Серед інших заяв прозвучала версія про те, що в будівлі ТЦ був склад зброї та боєприпасів, які нібито навмисне зберігаються на об'єктах цивільної інфраструктури для того, щоб по них не завдавали ударів.

Реакція Заходу

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що удар по торговому центру в Кременчуку показало "глибини жорстокості та варварства", до яких опуститься президент Росії Володимир Путін. За словами британського прем'єра, подібні кроки Кремля лише зміцнять рішучість країн G7 підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Знову наші думки з сім'ями невинних жертв в Україні. Путін повинен усвідомити, що його поведінка нічого не дасть, окрім як зміцнить рішучість України та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", — заявив Джонсон.

Нагадаємо, що місцеві ЗМІ закликають небайдужих громадян терміново здати кров для постраждалих унаслідок удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Станція переливання крові розташована за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Також Мер міста Віталій Малецький повідомив, що для тих, хто хоче зв'язатися з родичами, які, ймовірно, були в ТЦ під час удару, в готелі "Дніпровські зорі" працює мобільний пункт поліції.