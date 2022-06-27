По ТЦ у Кременчуку вдарили крилатою ракетою Х-22 із Курської області, — Данілов

За словами голови РНБО, ракети випустили бомбардувальники Ту-22 М3 з аеродрому Шайківка. Другий снаряд потрапив у міський стадіон.

Російські війська поцілили в ТЦ у Кременчуку крилатою ракетою повітряного базування Х-22, випущеною бомбардувальниками Ту-22 М3. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на сторінці РНБО у Facebook.

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"Черговий воєнний злочин росіян. Потрапляння російської ракети в торговий центр Кременчука. За попередніми даними, удару було завдано крилатою ракетою повітряного базування Х-22 з літаків (тип встановлюється). Випущено дві ракети, одна з яких потрапила в торговельний центр, інша — в міський стадіон", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що працюють усі необхідні державні служби, а потерпілим надають необхідну допомогу. Підрозділи ДСНС гасять пожежу та проводять пошуково-рятувальні роботи.

Водночас Командування повітряних сил ЗСУ стверджує, що літаки російських окупантів злетіли з Курської області.

"Літаки росіян злетіли з аеродрому Шайківка, а пуски здійснювалися з Курської області", — додали вони.

Що за ракетний удар по "Амстору" в Кременчуку?

Нагадаємо, сьогодні ЗС РФ вдарили ракетами по торговому центру "Амстор" у Кременчуку. Відразу після прильотів і появи перших кадрів трагедії пропагандисти Москви почали розповідати про "інсценування, як у Бучі", незважаючи на підтвердження удару мером міста Віталієм Малецьким.

Згодом на інцидент відреагував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, за допомогою подібних атак Москва зганяє власне безсилля. І додав, що на момент атаки в торговому центрі перебували понад тисяча мирних громадян.

Фокус також розповідав, що за годину з'явилися кадри зсередини торгового центру після влучення туди ракет. А рятувальники розповіли, що після ракетного удару почалася сильна пожежа — вогонь охопив 10,3 тисячі кв. До гасіння залучалися трохи більше сотні пожежників, а також два десятки спецтехніки.

Ми також повідомляли, що кількість загиблих через обстріл ТЦ "Амстор" у Кременчуку зростає. За словами глави ОВА Дмитра Луніна, відомо про 10 загиблих. Поранення отримали 50 осіб, із них госпіталізували 21. Шість осіб у тяжкому стані.