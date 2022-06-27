Обстріл ТЦ у Кременчуці: пропагандисти РФ вже заговорили про "інсценування" (відео)

Мер міста Віталій Малецький підтвердив влучання ракети по цивільній інфраструктурі та назвав інцидент воєнним злочином ЗС РФ. Водночас пропагандисти кажуть — били нібито по переробному заводу. А інформація, що поширилася, — "спроба зробити Бучу-2".

Російські окупанти обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Одна з ракет влучила в ТРЦ, розташованоий біля залізничного вокзалу. Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що це був торговий центр "Амстор". Нині її допис видалено. Про ракетний удар повідомляють також мер Кременчука Віталій Малецький і голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Джапарова у видаленому дописі зазначила, що в ТРЦ знаходилося чимало людей, які прийшли купувати продукти. Місцеві пабліки повідомляють, що загиблих може бути сотня. Але поки що ця інформація не підтверджується. На місці працюють рятувальні служби та десятки швидких. Поранених доставляють до найближчих лікарень.

[ + – ] Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці

Тим часом, у російських пабліках уже почали говорити про те, що це інсценування, подібне до того, "що було в Бучі". І насправді ЗС РФ нібито били по "нафтопереробному заводі".

Уточнимо, що пропагандистський Telegram-канал "Vоенкор Котенок Z" веде російський військовий оглядач Юрій Котенок.

Нагадаємо, російські військові завдали ракетного удару по цивільному об'єкту в Полтавській області, є постраждалі. Водночас політолог Юрій Романенко за кілька хвилин повідомив — влучили в торговий центр, де були люди.