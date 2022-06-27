Обстрел ТЦ в Кременчуге: пропагандисты РФ уже заговорили про "инсценировку" (видео)

Мэр города Виталий Малецкий подтвердил попадание ракеты по гражданской инфраструктуре и назвал инцидент военным преступлением ВС РФ. В то же время пропагандисты говорят — били якобы по перерабатывающему заводу. А распространившаяся информация — "попытка сделать Бучу-2".

Российские оккупанты обстреляли город Кременчуг Полтавской области. Одна из ракет попала в ТРЦ, расположенный у железнодорожного вокзала. Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что это был торговый центр "Амстор". Сейчас ее пост удален. О ракетном ударе сообщают также мэр Кременчуга Виталий Малецкий и глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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Джапарова в удаленном посте отметила, что в ТРЦ находилось "немало людей", пришедших покупать продукты. Местные паблики сообщают, что погибших могут быть сотни. Но пока эта информация не подтверждается. На месте работают спасательные службы и десятки скорых. Раненых доставляют в ближайшие больницы.

[ + – ] Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге

Тем временем, в российских пабликах уже начали говорить о том, что это инсценировка, подобная той, "что была в Буче". И на самом деле ВС РФ якобы били по "нефтеперерабатывающему заводу".

Уточним, что пропагандистский Telegram-канал "Vоенкор Котенок Z" ведет российский военный обозреватель Юрий Котенок.

Напомним, российские военные нанесли ракетный удар по гражданскому объекту в Полтавской области, есть пострадавшие. В то же время политолог Юрий Романенко спустя несколько минут сообщил — попали в торговый центр, где были люди.